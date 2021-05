Kosovo: presidente croato Milanovic, aumento truppe non è provocazione contro Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di aumentare la presenza di truppe croate in Kosovo non è una provocazione nei confronti della Serbia. Lo ha detto il presidente croato, Zoran Milanovic, parlando dalla città di Dakovo, nella parte orientale del Paese. "Le autorità serbe non sanno come uscire dalla trappola in cui sono cadute 30 anni fa con 'l'orgia' di Milosevic (l'ex presidente jugoslavo, Slobodan) in Kosovo che ha causato le guerre in Yugoslavia", ha affermato il presidente croato osservando che la questione dell'indipendenza del popolo albanese in Kosovo è un'eredità delle guerre balcaniche con cui Belgrado è ancora alle prese. (segue) (Seb)