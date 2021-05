Croazia: ministro Esteri Radman, serve più impegno politico dell'Ue nei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve impegnarsi "in modo più politico e strategico" nei Balcani occidentali. Lo ha detto oggi il ministro degli esteri croato Gordan Grlic Radman prima dell'apertura del dibattito sui Balcani occidentali presso il Consiglio europeo a Bruxelles. Radman ha sottolineato che investire nella regione "più vicina all'Ue" è allo stesso tempo un investimento per la stabilità e la sicurezza dell'Europa. "I nostri partner nella regione devono lavorare per la trasformazione democratica, i diritti umani e lo Stato di diritto. Questa è la chiave del loro percorso verso l'Ue", ha poi osservato Radman. Il ministro croato ha infine chiesto l'apertura dei colloqui di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania, oltre che la liberalizzazione dei visti per il Kosovo. "Il Montenegro deve rimanere impegnato nel percorso europeo e la Serbia deve concentrarsi sulle riforme e sul superamento dell'eredità del passato", ha affermato Grlic Radman. Il capo della diplomazia di Zagabria ha infine indicato la situazione in Bosnia Erzegovina come "la più difficile" e ha ribadito la necessità di una riforma elettorale. Radman ha infine definito il concetto dei tre popoli costituenti come "la chiave per la funzionalità, la stabilità e il percorso europeo della Bosnia Erzegovina. (Seb)