Nato: Romania e Polonia chiedono maggiore presenza militare nel Mar Nero (5)

- Da parte sua, il segretario generale della Nato ha chiesto maggiore cooperazione all'interno dell'Alleanza e "dimostrare solidarietà transatlantica non solo a parole ma anche con i fatti". In questo contesto, ha ricordato Stoltenberg, al prossimo vertice "avremo un'agenda ambiziosa e lungimirante: rafforzare il nostro impegno a difenderci a vicenda, ampliare il nostro approccio alla sicurezza, adottare un approccio più globale per proteggere l'ordine internazionale". Il segretario generale ha aggiunto che l'incontro di oggi è stato "un'importante opportunità per sostenere questo programma". (segue) (Rob)