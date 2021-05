Nato: Romania e Polonia chiedono maggiore presenza militare nel Mar Nero (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre a margine dei lavori, i presidenti di Romania e Polonia, hanno avuto un incontro bilaterale dell'approfondimento e espansione del partenariato strategico bilaterale. "Nell'incontro appena concluso, svoltosi in un'atmosfera di amicizia molto aperta, abbiamo discusso dell'ampliamento e approfondimento del Partenariato strategico rumeno-polacco istituito nell'ottobre 2009 e rinnovato nel 2015", ha spiegato Iohannis. "Sono stato lieto di notare che questo partenariato strategico ha incoraggiato uno sviluppo sostenuto delle nostre relazioni bilaterali negli ultimi anni", ha aggiunto. "Abbiamo concordato sulla necessità di rafforzare gli scambi commerciali, che l'anno scorso hanno superato i 7 miliardi di euro nonostante la pandemia. L'organizzazione nella seconda parte di quest'anno di una nuova riunione congiunta dei governi di Romania e Polonia in cui verrà concordato un nuovo piano d'azione del Partenariato strategico per il periodo 2021-2025 dimostra ancora una volta l'ottimo livello del dialogo bilaterale", ha concluso Iohannis. (Rob)