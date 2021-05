Nato: Stoltenberg a Bucarest, vertice è opportunità unica per rafforzare unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice Nato del 14 giugno è una opportunità unica per rafforzare le relazioni transatlantiche e l'unità tra Europa e Nord America. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, alla riunione con i capi di Stato e di governo del Formato Bucarest 9, che comprende Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. "Il vertice Nato del mese prossimo ci offre un'opportunità unica per iniziare un nuovo capitolo nelle relazioni transatlantiche per rafforzare l'unità tra Europa e Nord America e per preparare la nostra Alleanza per le sfide di oggi e di domani", ha affermato. "In un mondo più imprevedibile e competitivo, dobbiamo fare di più insieme e dimostrare solidarietà transatlantica non solo a parole, ma con i fatti. Quindi al Vertice avremo un'agenda ambiziosa e lungimirante; rafforzando il nostro impegno a difenderci a vicenda, ampliando il nostro approccio alla sicurezza e adottando un approccio più globale, per salvaguardare l'ordine internazionale basato su regole. Questo incontro di oggi è un'importante opportunità per portare avanti questo programma", ha sottolineato. L'iniziativa Bucharest 9 è stata lanciata dalla Polonia e dalla Romania nel 2014 dai presidenti dei 9 Paesi. L'Alleanza ha spiegato che il suo scopo è consolidare le opinioni sulle questioni di interesse dell'Alleanza per le nazioni partecipanti e sostenere progetti di sicurezza comuni. (Beb)