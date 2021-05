© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di "quattordici volte in più il numero di immigrati clandestini che sono sbarcati sulle nostre coste rispetto al 2019". Lo ha detto al Tg1 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, aggiungendo che Fd'I "chiede interventi immediati e risolutivi, come il blocco navale, per salvare vite umane e fermare un'immigrazione che ci mette in difficoltà anche dal punto di vista sanitario". (Rin)