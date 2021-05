Ue: Di Maio, Europa sia compatta, decisa e con visione chiara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria un'Europa "compatta, decisa e con una visione chiara". Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio da poco atterrato a Roma dopo avere preso parte a Bruxelles, al Consiglio Affari esteri. Occasione in cui "ho ribadito ai miei colleghi europei che abbiamo bisogno di un’Europa compatta, decisa, con una visione chiara", scrive Di Maio su Facebook. "Lavoriamo su un doppio fronte, da una parte è necessario tutelare la salute dei cittadini e per questo il 21 maggio abbiamo organizzato a Roma il Global Health Summit per rafforzare la prevenzione sanitaria a livello internazionale. Allo stesso tempo dobbiamo impegnare le nostre energie per riaprire il Paese ai turisti stranieri", aggiunge. (Res)