Turismo: Di Maio, con misure anti-Covid più leggere Italia sarà meta attrattiva

- L'Italia "alleggerendo le misure anti-Covid" può diventare attrattiva "per i cittadini degli altri Paesi così da rilanciare la stagione estiva". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio di ritorno dal Consiglio Affari esteri dell'Ue. "Oggi abbiamo discusso anche di transizione ecologica con l’inviato speciale per il clima del presidente Biden, John Kerry. Dobbiamo facilitare le due transizioni gemelle, quella digitale e quella ecologica. È la strada maestra per creare nuovi posti di lavoro e maggiori opportunità di sviluppo. L’Italia è pronta a farsi capofila di questo processo con lungimiranza e concretezza", sottolinea il ministro. (Res)