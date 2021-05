Latina: la Torre civica illuminata di viola per la Giornata mondiale della fibromialgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Latina aderisce alle campagne di sensibilizzazione promosse dalle associazioni Cfu-Italia OdVComitato fibromialgici uniti, Afi Odv (Associazione fibromialgia Italia) e Aisf Odv (Associazione italianasindrome fibromialgica) sezione di Aprilia e in occasione della Giornata mondiale della fibromialgia, mercoledì12 maggio, illuminerà di viola l’orologio della Torre civica di piazza del Popolo. "L’iniziativa - si legge in una nota - ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente. Inoltre, la commissione Politiche di welfare, riunitasi il 5 maggio scorso, ha proposto, all’unanimità dei presenti, di impegnare l’Amministrazione comunale a sostenere le azioni di sensibilizzazione a partire proprio dalla giornata del 12 maggio fino al riconoscimento completo della malattia nel Servizio Sanitario Nazionale. La mozione di sostegno sarà presentata in Consiglio comunale", conclude. (Com)