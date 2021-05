© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala si collega con la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2021 del festival culturale "La Milanesiana".Canale YouTube del festival (ore 12.00)Presentazione del progetto per la rigenerazione di piazzale Loreto vincitore di Reinventing Cities, il bando internazionale indetto dal Comune di Milano insieme a C40. Partecipa il sindaco Giuseppe Sla.Triennale di Milano - Salone d’Onore, viale Emilio Alemagna, 6/Diretta su WebTvRadio del Comune di Milano (ore 14.30)CITTÀ METROPOLITANASi riunisce in videoconferenza il Consiglio metropolitano. All’ordine del giorno: Piano Territoriale Metropolitano della Città metropolitana di Milano. Registrazione disponibile sul sito al termine della seduta.Modalità telematica (dalle 9.00)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 - Milano (dalle 10.00)L'assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini in visita istituzionale a Monza, accompagnato dalle autorità cittadine. Al termine conferenza stampa presso il Comune di Monza.Comune di Monza, piazza Trento e Trieste (ore 9.30)Istituto Professionale dei Servizi “Adriano Olivetti”, via Lecco, 12 (ore 10.00)Villa Reale di Monza, viale Brianza, 1 (ore 11.30)Istituto Professionale dei Servizi “Adriano Olivetti”, via Lecco, 12 (ore 13.00)Comune di Monza - Sala Consiliare, piazza Trento e Trieste - Monza (ore 14.30)L’assessore regionale con delega a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori e il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi Antonio Rossi, intervengono alla conferenza stampa di presentazione della corsa di montagna “DoppiaW Ultra”, in programma il prossimo 12 giugno tra le montagne della Valtellina.Palazzo Lombardia - Sala M. Biagi, primo piano, ingresso N1, piazza Città di Lombardia, 1 - Milano (ore 11.30)Conferenza stampa del presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e degli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza per illustrare le modalità con cui sarà devoluto l’avanzo di bilancio del Consiglio regionale relativo all’anno 2020. Prima (ore 12.30) nel foyer posizionato tra l’area degli sbarchi ascensori e l’area interviste, la presentazione di una installazione dell’artista No Curves, allestita in occasione delle celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri.Auditorium Gaber, piazza Duca d’Aosta, 3 - Milano (ore 12.45) (segue) (Rem)