Roma: Fd'I, fermare la strage di alberi nella Capitale

- "Ieri al flash mob che abbiamo organizzato per comunicare il nostro dissenso per la scellerata politica di abbattimenti e mancata cura degli alberi abbiamo annunciato la richiesta di convocazione del consiglio straordinario per affrontare questo tema fondamentale per il futuro ambientale della città". Lo dichiarano, in una nota congiunta, Lavinia Mennuni e Andrea de Priamo, rispettivamente consigliere e capogruppo Fd'I in Campidoglio. "Il Consiglio che abbiamo chiesto - spiegano - occorre per chiarire quali siano gli interventi previsti sul patrimonio arboreo, visto, peraltro, che è stato approvato dall'aula di recente il regolamento del verde che sta restando lettera morta. Gli alberi vanno manutenuti e abbattuti solo se effettivamente pericolosi. Nulla si sta facendo per curare i pini dalla Tomeyella parvicornis, detta cocciniglia. Non sono state effettuate cure e manutenzioni e tanto meno vengono effettuate le ripiantumazioni. Così non si può andare avanti. La strage di alberi a Roma va fermata".(Com)