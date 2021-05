Israele: Usa, “serie preoccupazioni” sulla situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno “serie preoccupazioni” sulla situazione in Israele e “continuano a monitorare le violenze” in corso. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in un incontro con la stampa. In un colloquio nel fine settimana con la controparte israeliana, ha detto la portavoce, il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan “ha ribadito la preoccupazione per i potenziali sfratti delle famiglie palestinesi dalle loro abitazioni”. Le parti “hanno concordato sul fatto che il lancio di razzi da Gaza verso Israele è inaccettabile e deve essere condannato”. (Nys)