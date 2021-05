Roma 2021: Boccia (Pd), a ballottaggio e convinceremo M5s ad alleanza, avversario è destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma e Torino "sono le due città in cui c'era un'amministrazione M5s a cui il Pd aveva fatto opposizione: non è facile fare un'alleanza partendo da questa situazione". Lo ha detto l'ex ministro e responsabile enti locali del Pd, Francesco Boccia nel corso della trasmissione radiofonica "Zapping". Il processo delle alleanze "è lungo, non si fa dalla mattina alla sera e non si fa in vitro. Prendiamo atto della candidatura della Raggi ma crediamo che non si possa continuare a vivere di emergenze. Ora andiamo al ballottaggio e sono sicuro che poi convinceremo il M5s perché l'avversario per tutti è la destra. E i romani ricordano l'esperienza fallimentare di Alemanno", ha concluso. (Rer)