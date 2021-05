Libia: Usa nominano ambasciatore Richard Norland inviato speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di stato Usa ha annunciato la nomina dell’ambasciatore statunitense in Libia Richard Norland come inviato speciale nel Paese. Nel suo ruolo di inviato speciale, recita una nota ufficiale, l'ambasciatore Norland guiderà gli sforzi diplomatici statunitensi per promuovere il sostegno internazionale per una soluzione politica al conflitto guidata dalla Libia, inclusiva, negoziata e agevolata dalle Nazioni Unite. (Nys)