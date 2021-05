Femminicidio: Lamorgese, necessario impegno di tutti per riaffermare cultura del rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dieci anni dalla firma della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, più conosciuta come Convenzione di Istanbul, è ancora attuale il dibattito sulla condizione della donna. Ne è convinta la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, intervenuta da remoto oggi pomeriggio durante il primo panel della Conferenza nazionale "Il ruolo dell’università nel contrasto alla violenza di genere" organizzata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, in collaborazione con Università in Rete contro la violenza di genere (UN.I.RE.), trasmessa in diretta streaming dalla sala Capitolare presso il chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva. Il punto di partenza per eliminare l'asimmetria di status ancora esistente che fomenta la violenza di genere è la riaffermazione della cultura del rispetto. Nonostante, infatti, negli anni sia stato fatto molto da punto di vista normativo - superando leggi addirittura discriminatorie come quella sul delitto d'onore per arrivare oggi al Codice rosso, che ha ampliato le tutele per le vittime introducendo anche nuove fattispecie di reato - "non basta ancora", ha affermato la ministra, annunciando che il ministero dell'Interno è al lavoro insieme con quello per le Pari opportunità e la famiglia su interventi migliorativi orientati soprattutto a dare più sicurezza alle donne. (segue) (Rin)