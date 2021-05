Femminicidio: Lamorgese, necessario impegno di tutti per riaffermare cultura del rispetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni strumenti importanti già esistono, ha detto la ministra citando l'app Youpol, che permette alla vittima, soprattutto se bloccata tra quattro mura, di attivare gli interventi di soccorso con un semplice clic, e lo strumento Scudo, che consente alle Forze di polizia, ricevuta la segnalazione, di accedere in tempo reale ai dati su eventuali precedenti, anche se si tratta di un ambito caratterizzato da molto sommerso, dal "numero oscuro" dei reati che non vengono denunciati. Per questo è fondamentale creare condizioni che aiutino le vittime a denunciare, che favoriscano l'emergere dei casi, ha proseguito il ministro Lamorgese riferendosi non solo alla formazione socio-culturale e psicologica degli operatori delle Forze di polizia - sulla quale c'è molta attenzione - ma anche a veri e propri spazi dedicati nelle caserme e nei commissariati, dove accogliere la donna maltrattata o il minorenne che assiste alla violenza, o subisce il maltrattamento. Spazi come "Una stanza tutta per sé", al centro del protocollo siglato con l'associazione "Soroptimist international". Contribuiscono in questa direzione anche le campagne di sensibilizzazione e di informazione portate avanti dalla Polizia di Stato, come Questo non è amore, nell'ambito della quale da ultimo è stato firmato un protocollo con il Gruppo donne imprenditrici della Fipe-Confcommercio, e più in generale del fare rete tra istituzioni. (segue) (Rin)