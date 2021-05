Cile: autorità elettorali, tutto pronto per il voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Autorità elettorale del Cile (Servel), Andres Tagle, ha affermato che è tutto pronto per le elezioni in programma il prossimo 15 e 16 maggio, quando i cileni saranno chiamati a rinnovare le autorità regionali (governatori, sindaci e consiglieri comunali) e ad eleggere i rappresentanti dell'Assemblea costituente, incaricata di riformare la costituzione del Cile dopo le proteste sociali scoppiate nell'ottobre del 2019. Tagle ha sottolineato che la logistica "era già pronta nel caso le elezioni si fossero tenute l'11 e 12 aprile", la data prevista inizialmente e poi posticipata per la pandemia Covid-19. "Abbiamo avuto un mese in più di tempo per rivedere tutto e assicurarci di essere pronti", ha aggiunto. Il governo prevede inoltre di avere 7 milioni e mezzo di persone vaccinate per la data delle elezioni. (segue) (Abu)