Cile: autorità elettorali, tutto pronto per il voto (2)

- Oltre a definire le nuove autorità locali, le elezioni amministrative insieme a quelle dell'Assemblea costituente rappresentano un test in vista delle elezioni presidenziali di ottobre. Il centrosinistra si presenta diviso in due coalizioni: Unità costituente, formato tra gli altri da Democrazia cristiana (Dc) e Partito socialista (Ps) e il Frente Amplio, composto da Rivoluzione democratica (Rd) e Convergenza sociale (Cs) come principali azionisti. Tra le due coalizioni di centro sinistra quella con le migliori prospettive elettorali, secondo gli ultimi sondaggi, è Unità costituente, che dovrebbe avere eletti tra i cinque e i sette governatori. Non allettanti secondo le proiezioni invece le prospettive per la coalizione di governo Chile Vamos, rimasta fortemente usurata dalla protesta sociale e dalla crisi della pandemia, e che rischia di perdere la metà delle regioni dove oggi governa. Una possibilità di limitare i danni per questo schieramento è data tuttavia dalla divisione del centrosinistra. (Abu)