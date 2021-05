Sport: Spadafora (M5s), riforma rinviata al 2024, gesto contro lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma dello Sport è stata "inspiegabilmente rinviata al 2024, ma più probabilmente al duemila mai". Lo scrive su Facebook l'ex ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, che spiega come il Senato, "con un emendamento di Forza Italia, che ha avuto l’ok della sottosegretaria Vezzali, e ahimè votato nella confusione generale dalle stesse forze politiche che l’avevano approvata, ha buttato al vento anni di lavoro che avevano coinvolto tutte le forze politiche". Per il parlamentare M5s "si poteva e doveva migliorare la riforma, a partire dalle tanto attese norme sui lavoratori sportivi; si potevano trovare altri fondi (oltre ai 100 milioni già stanziati) per evitare di gravare con i nuovi contratti su Asd e Ssd in questo momento così complicato. Ma nella Riforma sono presenti anche tante altre norme su cui eravamo tutti d’accordo, compreso il mondo sportivo". Rinviare al 2024 "significa scegliere di non occuparsene, chiedere ad altri di farlo, perché a marzo del 2023 finisce questa legislatura e verosimilmente nel 2024 neppure la sottosegretaria Vezzali ricoprirà ancora questo ruolo. È un gesto - conclude Spadafora - contro il mondo dello sport e, in particolare, contro i lavoratori sportivi. Spero che la sottosegretaria Vezzali convochi quanto prima un tavolo di maggioranza su questo tema e che con un emendamento alla Camera si possa rimediare". (Rin)