Venezuela: dissidenza Farc sequestra otto militari alla frontiera con la Colombia

- La dissidenza delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) afferma in un comunicato di avere sequestrato otto militari venezuelani al confine tra Venezuela e Colombia. Il comunicato, firmato stato maggiore decimo fronte Martín Villa, è stato postato su Twitter da Javier Tarazona, direttore dell'organizzazione non governativa "Fundaredes", dopo che nei giorni scorsi era stata denunciata la scomparsa di dieci effettivi delle Forze armate nazionali bolivariane (Fanb). I fatti si registrano nello stato di Apure, dal 21 aprile scenario di un serrato scontro tra militari venezuelani e gruppi irregolari che operano alla frontiera.(Vec)