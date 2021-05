© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domaniCOMUNE- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, e l'assessora alla Cultura, Lorenza Fruci, inaugurano una nuova piazza dedicata a Gabriella Ferri. Via Laurentina 865, Centro commerciale Maximo (ore 10:30)- L'assessora alla Crescita culturale Lorenza Fruci partecipa all'inaugurazione della piazza intitolata a Gabriella Ferri.Roma, via Laurentina 865, Centro commerciale Maximo (ore 10:30)- L'assessora alla Crescita culturale Lorenza Fruci partecipa alla presentazione della mostra "Back to nature 2021".Roma, Museo Carlo Bilotti, viale Fiorello La Guardia 6 (ore 12:00)- Assemblea capitolina: la seduta si apre con le interrogazioni a risposta immediata, segue all'ordine dei lavori il regolamento per la gestione urbana dei rifiuti e quello per il trasporto non di linea (taxi). In programma anche mozioni e altre delibere (ore 14:00-19:00) (segue) (Rer)