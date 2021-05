Speciale scuola: Flc Cgil Lombardia, no finanziamenti regionali per commemorare chi professava ideologia fascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un quotidiano nazionale riporta la notizia della richiesta del capogruppo in Regione di Fratelli d'Italia, in cui chiede alla giunta regionale progetti e finanziamenti alle scuole per ricordare la morte di Sergio Ramelli e di Enrico Pedenovi avvenuta negli anni '70". Lo dichiara in una nota il sindacato Flc Cgil Lombardia. "Ramelli era un militante del Fronte della Gioventù (in questi giorni commemorato da gruppi di estrema destra), Pedenovi apparteneva al MSI provinciale. Ramelli fu ucciso da un gruppo di avanguardia operaia, organizzazione extraparlamentare di estrema sinistra, mentre Pedenovi fu ucciso da un gruppo terroristico di Prima Linea". "Condanniamo gli assassini di Ramelli e di Pedenovi - sostiene la categoria - ma non si può utilizzare la loro morte chiedendo di "ricordarli" nelle scuole, senza spiegare che commemorare chi professava e sosteneva idee fasciste significa non ricordare ciò che il fascismo è stato e ha commesso; che la Costituzione, frutto della Resistenza e della sconfitta della dittatura fascista, vieta l'apologia del fascismo". (Com)