Speciale scuola: Pittoni (Lega), a settembre stabilizzare almeno 120 mila docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ddl 1920 propone per settembre l'assunzione a tempo indeterminato di non meno di 120 mila insegnanti. Lo sottolinea il senatore Mario Pittoni, responsabile del dipartimento Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato. "Servono, infatti, tre cose - continua - per cominciare il prossimo anno scolastico con tutti i docenti titolari in cattedra, che poi è un diritto assoluto degli studenti: coprire con procedura straordinaria almeno 60 mila posti vacanti e disponibili, che almeno 50 mila posti di sostegno in deroga siano convertiti in organico di diritto e che almeno 10 mila posti attivati in organico di fatto per sopperire a varie finalità (incremento del tempo pieno, istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia, attivazione di corsi serali, sdoppiamento delle classi numerose, scuola in carcere e in ospedale) diventino posti di potenziamento dell'organico. L'eventuale successo dell'azione di contrasto (senza offrire alternative) del M5s, porterebbe solo un'ulteriore riduzione degli insegnanti titolari, con conseguente aumento di supplenti e classi pollaio", conclude Pittoni. (Com)