Speciale scuola: ministro Bianchi, un sistema nazionale per rafforzare la filiera Its

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un miliardo e mezzo nel Pnrr e la riforma in arrivo ma per permettere agil Its di diventare finalmente perno della nostra istruzione tecnica superiore servono anche borse di studio e alloggi per gli studenti E, più in generale, un sistema nazionale capace di valorizzare le spectacle territoriali. Oltre alla capacità di orientare meglio i ragazzi sin dalla seconda media. E' la ricetta che il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha in mente per il rilancio degli Istituti tecnici superiori. Siamo terzi in Europa per disoccupazione giovanile e primi per Neet. Gil Its hanno un tasso di occupazione dell'80 per cento ma solo 20 mila iscritti. "I ragazzi e le famiglie - spiega il ministro a "Il Sole 24 Ore Scuola 24" hanno spesso la percezione di una scuola rigidamente strutturata: i licei, gli istituti tecnici e poi l'università. La difficoltà di codificare l'esperienza degli Its, che è il loro punto di forza, rischia di essere anche la loro fragilità. "Stiamo lavorando - continua - a un sistema nazionale dell'istruzione tecnica superiore che abbia caratteristiche di unitarietà, pur lasciando la necessaria flessibilità tra le diverse esperienze. Ogni Its continuerà a essere radicato sul territorio ma diventerà un punto di riferimento in rete con tutto il sistema. Bisogna dare a tutti l'idea che gli Its sono un modo diverso di fare scuola, grazie alla capacità di coniugare la parte educativa teorica con un elemento operativo pratico che è la presenza delle imprese e del territorio. L'idea di un'educazione che metta insieme 'testa e mani'", ha concluso Bianchi. (Res)