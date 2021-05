Speciale scuola: Repubblica Ceca, Covid, riaprono tutti i negozi e tornano a scuola altri studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Repubblica Ceca riaprono tutti i negozi che restavano ancora chiusi dopo uno iato di sei mesi, tra i quali le concessionarie di automobili, le oreficerie e le agenzie di viaggio. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". Decade l'obbligo di indossare mascherine all'aperto, salvo che in luoghi particolarmente affollati, mentre resta l'obbligo per gli spazi chiusi. Per quanto riguarda le scuole, si allarga la platea degli alunni delle primarie che potranno tornare alla didattica in presenza, sebbene a rotazione settimanale. La scorsa settimana sono riprese le lezioni in sei regioni, inclusa quella di Praga. Si aggiungono quelle di Usti nad Labem, Boemia meridionale, Vysocina e Moravia. Riprendono anche le lezioni di natura pratica nelle università, sospese ormai dall'anno scorso. Non è ancora chiara la sorte degli studenti delle scuole superiori. Una portavoce del ministero dell'Istruzione ha dichiarato a fine aprile che il loro ritorno a scuola dovrebbe avvenire non appena si scenderà al di sotto della media settimanale di 75 nuovi contagi da coronavirus ogni 100 mila abitanti. (Vap)