Speciale scuola: Colombia, riprendono le lezioni in presenza a Bogotà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un nuovo periodo di chiusura disposta per il freno al contagio del nuovo coronavirus, riprendono le attività in presenza delle scuole di Bogotà, capitale della Colombia. Lo ha detto la sindaca, Claudia Lopez, sottolineando l'importanza di garantire il ritorno dei ragazzi a una vita più regolare. "Il costo che stanno pagando i bambini è enorme, a causa di questa pandemia, questa generazione pagherà uno scotto in termini di opportunità, nei loro guadagni futuri, fino a quando saranno grandi", ha sottolineato Lopez. Più in generale, grazie a un calo dei contagi, la città ha ritirato il blocco della circolazione nel fine settimana, ma mantenuto il coprifuoco dalle 20 alle 4 del mattino. (Mec)