Speciale scuola: Milano, bimbo caduto a scuola, una maestra condannata a un anno

- È stata condannata in abbreviato a un anno di reclusione con la pena sospesa una delle due maestre imputate di concorso in omicidio colposo per omessa vigilanza del bambino di quasi sei anni morto dopo essere precipitato il 18 ottobre 2019 dal secondo piano della scuola elementare "Giovanni Battista Pirelli", in zona Bicocca a Milano. Lo ha deciso il gup Elisabetta Meyer che hanno inoltre ratificato il patteggiamento a una pena due anni per la collaboratrice scolastica di 58 anni, anche lei accusata della stessa ipotesi di reato. È stata invece rinviata a giudizio la seconda docente di 37 anni che comparirà il prossimo 11 luglio davanti alla undicesima sezione penale del Tribunale di Milano. Dalla ricostruzione dei Carabinieri, coordinati dal pm Maria Letizia Mocciaro, era emerso che il bambino fosse andato da solo in bagno con il consenso della due maestre, di cui una di sostegno, e nel rientrare in classe dopo aver utilizzato i servizi avesse trovato una sedia con le rotelle in corridoio. A quel punto il piccolo l'avrebbe avvicinata al corrimano e si sarebbe arrampicato sopra. Quando ha sentito e poi visto i bambini di una classe più grande uscire dall'aula al piano inferiore si sarebbe incuriosito e sporgendosi eccessivamente avrebbe perso l'equilibrio, precipitando per oltre 11 metri. (Rem)