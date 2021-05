Speciale scuola: Grecia, studenti elementari e media tornano in classe con test anti Covid fai da te

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Grecia sono ripartite le scuole grazie all’utilizzo di test anti Covid fai da te gratuiti. È quanto riportato dal quotidiano “Kathimerini”, secondo cui torneranno a svolgere le lezioni in presenza più di 1,1 milioni di alunni e 127.300 insegnanti della scuola primaria e secondaria. I kit per i test, già utilizzati per le scuole superiori, vengono distribuiti dalle farmacie di tutto il Paese a studenti ed educatori, che sono tenuti a svolgerli 24 ore prima delle lezioni, per poi pubblicare i risultati sulla piattaforma governativa dedicata. Il portale, successivamente, genera un documento che autorizza l’individuo a frequentare se il test risulta negativo, o lo indirizza verso un centro medico pubblico per ulteriori accertamenti in caso di positività. (Gra)