Nepal: primo ministro Oli esce sconfitto dal voto di fiducia

- Il primo ministro del Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, è uscito sconfitto dal voto di fiducia odierno alla Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento federale. La mozione di fiducia da lui presentata è stata sostenuta da 93 deputati, mentre 124 hanno votato contro e 15 si sono astenuti. Il voto è stato preceduto da un intervento del premier e presidente del Partito comunista del Nepal marxista-leninista unificato (Cpn-Uml), che ha rivendicato i risultati del suo governo. All’interno dell’Uml, però, si è astenuto il gruppo di Madhav Kumar Nepal e Jhala Nath Khanal. Contro la fiducia si sono espressi Sher Bahadur Deuba, presidente del Congresso nepalese (Nc), principale forza di opposizione, e Pushpa Kamal Dahal, presidente del Partito comunista del Nepal - Centro maoista (Cpn-m), ex alleato di Oli. Il Partito socialista del popolo (Psp) si è diviso: la corrente di Mahantha Thakur si è pronunciata per l’astensione mentre quella di Upendra Yadav per la sfiducia. A determinare la sconfitta di Oli è stata la revoca del sostegno da parte del Centro maoista, annunciata la scorsa settimana. L’Uml ha 121 seggi (su un totale di 275), il Centro maoista 53, il Congresso 63 e il Partito socialista 34. Il presidente della Camera, Agni Sapkota, ha convocato la prossima seduta per giovedì, 13 maggio. (segue) (Inn)