Lombardia: Locatelli, da Regione 10 milioni di euro per favorire socialità bambini e adolescenti con bando 'E-state insieme' (2)

- "Si tratta di un bando innovativo - prosegue Alessandra Locatelli - che offre attività complementari rispetto alle iniziative che verranno realizzate dalle scuole o dai Comuni e che si rivolge allo stesso target con un importante lavoro di rete, attraverso il coinvolgimento attivo e la valorizzazione di almeno 2 enti pubblici o privati. Le attività dovranno essere accessibili e inclusive per accogliere minori con disabilità e fragilità personali o legate al nucleo familiare". "Con questo bando - conclude l'assessore - vogliamo supportare in modo concreto l'offerta delle attività che si rivolgono ai ragazzi, offrendo un servizio prezioso sia per i genitori lavoratori, sia per i ragazzi. Allo stesso tempo intendiamo garantire ai Comuni e alle realtà del terzo settore, da sempre attori fondamentali nella promozione di iniziative educative per i nostri ragazzi, di poter lavorare da subito e insieme al programma estivo". Verrà finanziata una sola proposta per Comune/ambito in ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse per un importo che va da un minimo di 16.800 euro fino a un massimo di 180mila per i Comuni che presentano un programma che coinvolge più di 350 minori. Nel caso di residui sulle risorse della primalità, le stesse potranno essere destinate a finanziare le domande ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse. (Com)