© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma I Centro, in una nota dichiara: "Bene la candidatura di Roberto Gualtieri alle primarie del 20 giugno. Roma ha bisogno di competenza, preparazione, di una grande squadra. É il momento di far rifiorire la nostra città e traghettare Roma verso il suo ruolo di capitale europea". (Com)