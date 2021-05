Lavoro: sindacati, situazione difficile all'ospedale Fatebenefratelli, domani presidio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ai lavoratori è negato anche il riconoscimento per intero degli aumenti contrattuali stabiliti dal nuovo Ccnl, siglato dopo 14 anni di lotta e trattative - rimarcano Cgil Cisl e Uil -. Abbiamo già indetto lo stato di agitazione contro la scelta unilaterale di erogare solo il 50 per cento degli aumenti, cioè la quota coperta da risorse pubbliche, dividere l'una tantum di 1.000 euro in due tranches e spalmare gli arretrati da luglio 2020 fino a tutto il 2023. Mentre si continuano a sperperare risorse pagando migliaia di euro al mese a società di consulenza. Pretendiamo che la Regione Lazio intervenga: è inaccettabile che una struttura sanitaria accreditata, che vive anche di risorse pubbliche si permetta di calpestare i diritti dei lavoratori e dei contribuenti. Noi non ci fermeremo. Se non otterremo trasparenza, garanzie sui posti di lavoro e applicazione piena del nuovo contratto di lavoro, siamo pronti alle più eclatanti iniziative di protesta", concludono i sindacati. (Rer)