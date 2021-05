Polonia: Covid, ridotto l'intervallo tra prima e seconda dose di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ridurrà l'intervallo tra prima e seconda dose del vaccino contro il coronavirus. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa il portavoce del governo, Michal Dworczyk, ripreso dal portale "Onet". Dworczyk ha spiegato che il cambiamento entrerà in vigore dal 17 maggio. Per coloro che sono guariti dal Covid-19 sarà possibile fare domanda per la vaccinazione dopo 30 giorni dalla data dell'ultimo test positivo. Il politico ha affermato che l'intervallo raccomandato tra la somministrazione della prima e della seconda dose dei vaccini di Pfizer e di Moderna passerà da 42 a giorni, mentre quello per le dosi di AstraZeneca sarà ridotto da 82 a 35 giorni. (Vap)