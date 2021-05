Repubblica Ceca-Italia: a Praga show digitale su cucina italiana e dieta mediterranea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno show digitale interattivo sulla cucina italiana e la dieta mediterranea, dal titolo “Jime italsky!”, si terrà giovedì 20 maggio per iniziativa dell’Ambasciata d'Italia a Praga e la Camera di commercio e dell'industria italo-ceca (Camic). L’evento, in programma alle 11 sulla piattaforma Zoom, prevede in apertura un intervento dell’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Francesco Saverio Nisio, e del presidente della Camic Gianfranco Pinciroli; il vice ministro dell’Agricoltura della Repubblica Ceca, Jiri Sir, terrà la relazione introduttiva. Modera l’evento, Pavel Maurer, fondatore Maureruv výber Grand Restaurant e Prague Food Festival. In programma, fra l’altro, anche uno spazio sulla ‘Cucina con le stelle’, protagonista lo chef stellato Lucio Pompili, e uno sugli stili di vita tra tradizione e innovazione della dieta mediterranea, di cui tratteranno Mauro Ruggieri, autore di ‘Mare Nostrum’, e Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli. Tra i partecipanti collegati online saranno estratti a sorte i vincitori di premi Made in Italy. (Vap)