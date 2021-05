Imprese: Enel lancia il nuovo integrated reporting digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel ha reso oggi disponibile sul proprio sito l’Integrated Reporting 2020 nella sua versione digitale, con cui il gruppo racconta, in maniera innovativa, le performance del 2020, le prospettive di medio e lungo termine, la propria strategia e modello di business sostenibile e integrato, in attuazione del purpose “Open Power for a Brighter Future: we empower a sustainable progress” a cui Enel si ispira per la creazione di valore per e con tutti i propri stakeholder nel lungo periodo. Lo rende noto Enel. “L’Integrated Reporting 2020 è il nuovo modo con cui Enel racconta la sua capacità di generare valore sostenibile nel breve, medio e lungo periodo per tutti,” ha commentato Alberto De Paoli, Chief financial officer (Cfo) del gruppo Enel. “Il nuovo concetto di stakeholder capitalism che indirizza le nostre azioni ci ha permesso di identificare e comprendere le aspettative dei nostri stakeholder e di creare una modalità interattiva e interconnessa di comunicazione che consenta di integrare le informazioni disponibili nei nostri documenti in una visione olistica del gruppo e del suo processo di creazione di valore attraverso un modello di business sostenibile". (segue) (Com)