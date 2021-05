Imprese: Enel lancia il nuovo integrated reporting digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Attraverso uno storytelling condiviso, vogliamo raccontare in modo innovativo la strategia di Enel e il suo modello di business sostenibile e integrato,” ha commentato Ernesto Ciorra, Chief innovability officer del gruppo Enel. “In questo modo, rendiamo evidente la visione di Enel che concretizza il binomio sostenibilità e innovazione, dove la spinta al cambiamento e la creatività delle nostre persone guidano il costante impegno del Gruppo, in armonia e in sinergia con tutti i nostri stakeholder, i contesti sociali in cui operiamo, i nostri partner industriali, la comunità finanziaria, i nostri colleghi. Solo in questo modo potremo creare davvero un progresso sostenibile, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sdg) fissati dall’Onu”. Enel ha confermato e rafforzato l’approccio “Core&More” nel proprio sistema di reporting, che vede l’Integrated Annual Report come il documento “Core” a cui si affiancano i documenti “More” di approfondimento e di dettaglio per rispondere alle aspettative delle diverse categorie di stakeholder: Bilancio di Sostenibilità, Bilancio di esercizio di Enel Spa, Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione. (segue) (Com)