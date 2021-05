Imprese: Enel lancia il nuovo integrated reporting digitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Integrated Reporting 2020–Beyond Reporting Empowering Sustainable Progress, facendo leva sulla sua struttura digitale, supera la dimensione dei singoli documenti di reporting valorizzandone il contenuto in un’ottica di circolarità delle informazioni. Percorsi definiti da aree tematiche rilevanti favoriscono una navigazione interconnessa e personalizzata dei contenuti in base agli specifici ambiti di interesse e contesti di approfondimento, alla scoperta del gruppo Enel, del suo modello di business sostenibile, della propria strategia, del suo processo di creazione del valore e dell’impegno alla lotta al cambiamento climatico. Enel ha inoltre confermato il proprio ruolo di leadership nel reporting aziendale, adottando i nuovi standard richiesti dal Global Reporting Initiative (Gri), le linee guida dell'International Business Council (Ibc) del World Economic Forum (Wef), nonché gli indicatori previsti dal Sustainability Accounting Standards Board (Sasb, in relazione al settore primario di riferimento per Enel, “Electric Utilities & Power Generators Sector”). Inoltre sono state fornite, con un anno di anticipo, opportune informazioni secondo quanto richiesto dalla Tassonomia dell'Unione europea. (Com)