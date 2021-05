© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cinque anni di nulla, in questo si può riassumere il mandato di Virginia Raggi. Capiamo l'invidia per chi ha classe dirigente e programmi, mentre loro continuano a giocare sulla pelle della città. Roma brucia e loro continuano a giocare sulle piste ciclabili. Ad ottobre finalmente quest'incubo terminerà". Lo dichiara in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea Capitolina. (Com)