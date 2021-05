Grecia: vicepresidente Commissione Ue Schinas, Recovery Plan sarà approvato a breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) greco sarà uno dei primi piani nazionali approvati dalla Commissione europea. È quanto dichiarato da Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione Ue per la Promozione dello stile di vita europeo, durante il suo intervento al sesto Forum economico di Delfi, come riporta l’agenzia di stampa “Amna”. Secondo Schinas il piano sarà approvato “molto presto, entro giugno”, e sarà “un’opportunità storica per trasformare radicalmente la Grecia, rendendola moderna, aperta, creativa e pronta a rispondere alle sfide attuali e future”. (Gra)