Turismo: Germania, pernottamenti crollati del 68,8 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strutture ricettive della Germania hanno registrato 22,6 milioni di ospiti nel primo trimestre del 2021, con un crollo del 68,8 per cento su base annua. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la contrazione è dovuta alla crisi del coronavirus e alle misure anticontagio attuate dal governo federale. Tali norme limitano, infatti, i soggiorni presso alberghi e strutture analoghe ai motivi di lavoro. Nel caso dei visitatori dall'estero, il settore dell'ospitalità tedesco hanno registrato 2,4 milioni di pernottamenti tra gennaio e marzo scorso, con una picchiata dell'81,1 per cento su base annua. Per i viaggiatori tedeschi, il totale di 20,2 milioni segna un declino del 66,2 per cento dal primo trimestre del 2020.(Geb)