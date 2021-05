Coree: Moon deciso a conseguire una "pace irreversibile" nell'ultimo anno del suo mandato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica degli Stati Uniti nei confronti della Corea del Nord non è mossa dall'ostilità, ma tesa a ridurre le tensioni tra i due Paesi e nella Penisola coreana. Lo ha dichiarato lo scorso 2 maggio il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, nel corso di una intervista ad "Abc News". Sullivan ha ribadito al contempo che l'obiettivo finale degli Usa è conseguire la denuclearizzazione completa della Corea del Nord. Sullivan ha affermato che gli Stati Uniti sono pronti al confronto diretto con Pyongyang per discutere passi "pratici" verso la denuclearizzazione: "La nostra politica nei confronti della Corea del Nord non tende all'ostilità. Puntiamo alle soluzioni, a conseguire la completa denuclearizzazione", ha affermato il funzionario, che ha replicato così alle accuse di Pyongyang al presidente Usa Joe Biden. "Riteniamo che (...) un approccio più calibrato, pratico e misurato abbia maggior possibilità di muovere davvero la palla verso la riduzione della minaccia rappresentata dal programma nucleare della Corea del Nord", ha detto Sullivan. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha dichiarato venerdì, 30 aprile, che l'amministrazione del presidente Biden ha completato la revisione della politica Usa nei confronti della Corea del Nord. "La nostra politica non si concentrerà sul conseguimento di un grande accordo, né farà affidamento sulla pazienza strategica", ha dichiarato Psaki, riferendosi agli approcci adottati dalle precedenti amministrazioni presidenziali, definiti "fallimentari" dalla portavoce. "La nostra politica prevede un approccio calibrato e pratico, aperto ad esplorare la diplomazia con la Repubblica Popolare Democratica di Corea", ha aggiunto Psaki. (segue) (Git)