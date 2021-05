Imprese: Toyota arriverà a produrre più di 10 milioni di autoveicoli nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor intende arrivare a produrre 10,4 milioni di autovetture a livello mondiale tramite i suoi marchi Toyota e Lexus entro l'anno fiscale 2022, grazie all'aumento della domanda negli Stati Uniti e in Cina. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che ha potuto consultare i piani di produzione inviati dal gruppo ai suoi fornitori. Per la prima casa automobilistica mondiale si tratterebbe di un nuovo record di produzione, reso possibile dalla progressiva uscita dalla pandemia e da una adeguata fornitura di semiconduttori al settore dell'automotive. La decisione di Toyota di aumentare la produzione dovrebbe innescare ricadute positive sull'intera filiera dell'auto, e tramutarsi in uno dei principali motori della ripresa del settore manifatturiero nel periodo post-Covid. Per l'anno fiscale corrente, che in Giappone si concluderà a marzo 2022, Toyota si è data come obiettivo la produzione di 9,5 milioni di automobili. Per l'anno successivo l'azienda prevede di produrre 3,3 milioni di auto in Giappone, e 7,1 milioni presso i suoi stabilimenti all'estero, con un incremento annuo del 10 per cento. (Git)