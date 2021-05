Germania: Covid, per ministro Economia Altmaier riaperture avverranno presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania riaprirà presto ulteriori settori chiusi da mesi per contenere la pandemia di Covid-19, in particolare la gastronomia e le strutture ricettive. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e dell'Energia, Peter Altmaier, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva “Ard”. L'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha dichiarato. “Vedremo riaperture in numerosi circondari nelle prossime settimane, anche nella ristorazione all'aperto. Vedremo la gente mangiare gelato o pizza all'esterno”. La terza ondata di coronavirus è stata infatti “interrotta”, ha sottolineato Altmaier. Per il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, il governo federale e i Laender dovranno coordinarsi per concordare le misure di riapertura e la loro attuazione. L'obiettivo è far sì che le vacanze estive in Germania siano “possibili”. Secondo Altmaier, “se facciamo ogni sforzo e stiamo attenti con le prossime riaperture, vedremo che hotel, pensioni, appartamenti per le vacanze apriranno e si potranno fare le vacanze in Germania”. (Geb)