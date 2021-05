Perù: Machu Pichu in zona a massimo rischio covid, da oggi tetto al 40 per cento di ingressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi la cittadella inca di Machu Pichu, in Perù, tornerà ad accogliere non oltre 897 visitatori al giorno, il 40 per cento della capienza massima. Il sito, dichiarato patrimonio dell'Umanità dall'Unesco e una delle sette nuove meraviglie del mondo, si trova una delle zone considerate dal governo a livello di rischio "molto alto" per la diffusione dei contagi da nuovo coronavirus. Il tetto del 40 per cento è quello fissato per tutti i luoghi di interesse culturale compresi nelle province più sensibili del Paese. L'accesso ai reperti di una delle principali attrazioni turistiche del paese rimane comunque possibili solo con il compimento di tutte le misure di sicurezza oramai codificate nel periodo di emergenza pandemica. (Brb)