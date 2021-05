Corea del Sud: Moon punta a crescita economica del 4 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivo commerciale della Corea del Sud si è ridimensionato nel mese di marzo per effetto dell'aumento dei prezzi del petrolio. Lo ha riferito oggi, 7 maggio, la banca centrale di quel Paese. A marzo l'attivo della bilancia commerciale sudcoreana è ammontato a 7,82 miliardi di dollari, in leggera flessione rispetto ai 7,92 miliardi di dollari del mese precedente. La bilancia commerciale della Corea del Sud è in attivo da aprile 2020, quando il Paese aveva registrato un deficit di 3,3 miliardi di dollari, il peggiore da quasi un decennio. Il bilancio dell'interscambio di merci ha registrato un attivo di 7,92 miliardi di dollari a marzo, assai superiore ai 5,97 miliardi del mese precedente. Le esportazioni, che costituiscono circa la metà del prodotto interno lordo della Corea del Sud, hanno registrato un incremento del 16,6 per cento annuo a marzo, a 53,8 miliardi di dollari. Le importazioni sono aumentate del 18,8 per cento, a 49,6 miliardi di dollari. (segue) (Git)