Corea del Sud: Moon punta a crescita economica del 4 per cento (3)

- L'economia della Corea del Sud è tornata ai livelli precedenti la pandemia di coronavirus, superando le previsioni di crescita nei primi tre mesi del 2021 grazie al consistente rimbalzo delle esportazioni e degli investimenti. E' quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati dalla Banca di Corea, che confermano le anticipazioni fornite nei giorni scorsi dal presidente sudcoreano, Moon Jae-in. ll prodotto interno lordo del Paese è cresciuto dell'1,6 per cento tra gennaio e marzo scorsi, superando di quattro decimi di punto la media delle proiezioni degli economisti. "L'economia coreana ha superato il livello immediatamente precedente la pandemia", ha dichiarato il direttore generale della banca centrale sudcoreana, Park Yang-soo. Le esportazioni "sono state persino superiori a quelle del quarto trimestre 2019, anche se il livello dei consumi privati è calato del 5 per cento". La Corea del Sud ha chiuso il 2020 con una contrazione del Pil di circa l'un per cento. L'ottimismo economico è tornato a crescere nel Paese tra gennaio e marzo di quest'anno, grazie alla forte accelerazione delle esportazioni e della spesa in conto capitale. (segue) (Git)