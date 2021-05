Corea del Sud: coronavirus, via libera all'approvazione del vaccino di Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un comitato di esperti sudcoreana ha dato il proprio via libera all'utilizzo del vaccino contro il coronavirus sviluppato dalla compagnia farmaceutica statunitense Moderna, che avrebbe dimostrato un tasso di efficacia superiore al 94 per cento. Lo riferisce la stampa sudcoreana, ricordando che il via libera dell'organo consultivo indipendente è un passaggio cruciale per la concessione dell'autorizzazione da parte dei regolatori sudcoreani. Il pronunciamento del comitato è stato comunicato dal governo. Secondo il comitato di esperti, il ciclo completo di due dosi del vaccino di Moderna è efficace al 94,1 per cento nel prevenire l'insorgenza di sintomi della Covid-19, e di oltre l'86 per cento anche nei soggetti anziani o non affetti da patologie pregresse. Il governo della Corea del Sud ha già firmato un contratto con Moderna per la fornitura di 20 milioni di dosi di vaccino, che dovrebbero essere consegnate prima del mese di giugno. Ad oggi le autorità sudcoreane hanno concesso l'autorizzazione per l'utilizzo emergenziale dei vaccini prodotto da AstraZeneca, Pfizer e Johnson & Johnson. (Git)