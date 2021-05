Messico: calano i contagi, Città del Messico per la prima volta da oggi in zona "gialla"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta dall'inizio della gestione della pandemia, Città del Messico passa oggi al colore "giallo" del semaforo di rischio da contagio da Covid. Un risultato reso possibile dal continuo decremento degli indici di emergenza nella capitale, dato più atteso in un paese che comunque si trova da oltre 15 settimane in calo di contagi. Il livello di occupazione delle strutture ospedaliere è pari al 16,5 per cento, il più alto dall'inizio della crisi, e i ricoveri per covid sono diminuiti del 50 per cento. La tendenza al ribasso delle ultime due settimane sembra peraltro non equivoca: si è passati dalle 1.681 persone ospedalizzate del 30 aprile alle 1.404 di venerdì scorso. Città del Messico, che da oggi vede garantita la riapertura e l'estensione oraria di diverse attività, era passata al livello arancione a metà febbraio, dopo due mesi di massime restrizioni. (segue) (Mec)