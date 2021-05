Messico: calano i contagi, Città del Messico per la prima volta da oggi in zona "gialla" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico, 126 milioni di abitanti, ha registrato a gennaio una nuova impennata di contagi, attribuiti alle feste di fine anno, dinamica che apparentemente non si è ripetuta in occasione delle feste di Pasqua. Il paese è, dopo Stati Uniti e Brasile, il terzo paese al mondo per numero di morti dall'inizio della pandemia, 218.985. Nella classifica mondiale di contagi stilata dalla Johns Hopkins University, il Messico è però scivolato di recente - con 2.365.792 casi - al quindicesimo posto, dopo l'Iran. (segue) (Mec)