Romania-Polonia: oggi vertice del formato di Bucarest presieduto da presidenti Iohannis e Duda

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis ospiterà oggi, insieme all’omologo polacco, Andrzej Duda, il vertice sul formato di Bucarest (B9). Lo riferisce l'amministrazione presidenziale romena con un comunicato. L'evento è organizzato su iniziativa del presidente Iohannis e si svolgerà con la presenza a Bucarest del presidente della Polonia, in visita ufficiale in Romania, e la partecipazione in videoconferenza degli altri capi di Stato nel formato di Bucarest, nonché il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. L'agenda del vertice è finalizzata alla preparazione del vertice della Nato che si terrà a Bruxelles il 14 giugno, con un'attenzione particolare al rafforzamento delle relazioni transatlantiche, alla posizione di deterrenza e difesa degli alleati sul fianco orientale, e il processo di riflessione sull’agenda della Nato 2030. La riunione si svolgerà anche nel contesto dei recenti preoccupanti sviluppi in materia di sicurezza nella regione del Mar Nero. (segue) (Rob)